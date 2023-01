“Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mí me vale madre lo que tú opinas. Esa m*mada de que adivinas el cuerpo. Escuincla culicagá (sic), ¿qué edad tiene esta escuincla?, que todavía le falta mucha vida para analizar.

“Todavía te hace falta muchas cog… muchas vividas, muchas caídas, te hace falta mucha vida para estar hablando estas mierdas”, arremetió Niurka.

Maryfer Centeno intentó mantener la calma, respondiendo solamente que Niurka era un personaje y hacía todo por “publicidad”.

Niurka continuó con su diatriba, señalando que las pláticas con Centeno son aburridas por “tanta palabrería”.

“Tu conversación es muy aburrida, con tanta palabrería…No puedes decirle a una mujer más de 50 años, qué cosa”, dijo.

Ante el calor de la pelea, Maryfer Centeno pidió respeto por el programa que pertenece a Adela Micha e incluso invitó a la vedette a salirse del estudio, sin embargo, se negó.

Con Información de Comunicado