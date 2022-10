Hace un par de minutos, a través del canal oficial de YouTube de “Venga la Alegría” se compartió el momento en el que William Valdés fue despedido por sus compañeros.

“¿Qué puedo decir? Bueno, estoy muy agradecido, muy agradecido con Dios, muy agradecido con esta oportunidad que me llegó en un momento que pues no tenía para dónde ir. Esto es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México, las ganas de yo levantarme todos los días y venir a Venga la Alegría a pasármela ahí en la pecera como ustedes y al aire no tiene precio”, mencionó el presentador.