Redes.-Tras el estreno de Wednesday, la nueva serie de Netflix, cientos de espectadores han quedado fascinados con la increíble actuación de Jenna Ortega. Una prueba de que la producción de Tim Burton está siendo todo un éxito la podemos encontrar en TikTok en donde miles de fanáticos han hecho viral el increíble baile de Merlina por lo que aquí te contamos de dónde surgió la inspiración para crear la majestuosa coreografía.

El famoso baile que pronto se hizo tendencia en TikTok, ocurre en el cuarto episodio de la serie, llamado Una sombría noche de baile. En él, podemos ver a nuestra protagonista asistir a la academia Nevermore (Sí, como el famoso poema de Edgar Alan Poe), en donde se celebra un baile para todos los estudiantes.

Al ritmo de Goo Goo Muck de The Cramps, Merlina sorprende a su pareja Tyler Galpin (Hunter Doohan) con un extraordinario baile digno de ser recordado.

En un video publicado por Netflix en donde el gigante de streaming graba la reacción de los actores al ver el sorprendente baile de Merlina, Jenna Ortega se sinceró asegurando que fue una de las escenas más difíciles que le tocó grabar.

Y aunque fue aplaudida por sus compañeros del set, la joven de 20 años señaló que aunque ella misma hizo la coreografía del baile, se sintió muy inseguridad en todo el proceso.

“En realidad, me sentí muy insegura al respecto. Lo coreografié yo misma. Creo que es bastante obvio que no soy bailarina ni coreógrafa’, explicó.

Por otro lado, la joven actriz contó reveló en Twitter quienes fueron sus inspiraciones para poder grabar la grandiosa escena que miles de internautas intentan imitar en videos de TikTok.

“Gracias a Siouxsie Sioux, al número de Bob Fosse en Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant y material de archivo de góticos bailando en clubes en los años 80. Me ayudó en esta escena”, escribió.

Thanks to Siouxsie Sioux, Bob Fosse’s Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant, and archival footage of goths dancing in clubs in the 80’s. Helped me out on this one. https://t.co/zlxlv1JUW4

— Jenna Ortega (@jennaortega) November 25, 2022