México.- La actriz Yulianna Peniche, quien compartió cuadro con la legendaria artista Itatí Cantoral, reveló que ésta última le dio un golpe real que le dejó una herida en un labio.

En dicha producción, emitida en el año 1995, Yulianna interpretaba el papel de Alicia, quien estaba en una silla de ruedas, mientras que Itatí encarnó a la temible villana Soraya Montenegro.

Estas dos actrices interpretaron una de las escenas más icónicas de la telenovela, que sigue siendo referente y ha sido origen de innumerables chistes y memes en redes sociales, en la cual Soraya reclama a Alicia que se besara con Nandito, interpretado por Osvaldo Benavides.

En una entrevista con el programa “De Noche”, conducido por Yordi Rosado, Yulianna Peniche admitió que en varias ocasiones recibía golpes reales al grabar este tipo de escenas de la telenovela.

A veces, hay que cuidar al compañero pero a veces el compañero se pone intenso, pero no pasa nada porque todos somos profesionales”, relató Peniche.

Sin embargo, en una ocasión, afirmó que Itatí debía golpear a Yulianna con una llave, pero entre la intensidad de la escena, le lastimó un labio.

“No sé si se acuerde Itatí, pero en una escena sin querer, me rompió tantito los labios, porque yo traía braquets.

Me pegó con una llave y entonces, sin querer, se me abrió y yo super profesional no corté la escena, con todo y que sentía hinchados los labios”, afirmó Yulianna.

Con información de Radio Formula