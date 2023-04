México.-El comediante Luis de Alba, mejor conocido como «El Pirruris», sufrió un duro accidente que le ocasionó heridas en una rodilla y en la cara, tras impactarse contra un buró, según relató el también actor en un video compartido vía redes sociales.

En el videoclip se aprecia a Luis de Alba, quien ha manifestado varios problemas de salud desde hace ya algún tiempo, con el ojo morado destacando las curaciones que recibió por parte del personal médico.

«Hoy en la mañana, como no prendí la luz, ya ando medio güey, me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caía, pero fui a caer en la esquina del buró. Me salió sangre y no sabía ni donde andaba. Me quería parar y ‘bolas’, la otra pierna, la que tengo jodida», relató el cómico.

Luis de Alba es víctima de un aparatoso accidente

En el video también se aprecia el moretón que le salió al actor que asegura que gracias a él se hizo popular la palabra «naco» en México, en la rodilla después de la caída que vivió en su hogar. Según con rl vlip, el actor que formó parte del programad de comedia, necesitó un vendaje.

Tras la publicación de Luis de Alba sobre su accidente derivado de una caída, el comediante recibió comentarios positivos por parte los usuarios de redes sociales, aunque hubo quien dijo que pudo no tratarse de una caída, como el actor expuso a sus seguidores.

«A mí no me parece que sean golpes por caída, pero quién sabe”, «Abusado, don, ya no hay refacciones», «Que se mejore pronto, mil bendiciones, sr Luis de Alba», «Diosito le dé pronta recuperación», «Que se mejore, don Pirru», «Luis bien fregado, pero no pierde el humor», son varios de los comentarios hechos hacia el comediante.

Luis de Alba ha tenido varios problemas de salud, pues tuvo cáncer de hígado y hace un par de años fue intervenido quirúrgicamente, tras una fuerte caída que le trajo graves problemas de movilidad.

Pese a esto, Luis de Alba sigue activo en el medio y se dice dispuesto a trabajar, actualmente forma parte de la obra “¿Por qué será que las queremos tanto?”, donde comparte créditos con famosos como César Bono, Alejandro Suárez, Carlos Bonavides, entre otros.

Luis de Alba tiene 78 años de edad y sigue siendo muy recordado como su querido personaje del “El Pirrurris”, con el que alcanzó la fama en Televisa.

Con Información de Comunicado