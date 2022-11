Marta Guzmán mencionó que ahora es más consciente del tiempo y lo efímera que puede ser la vida, por lo que ya no le da espacio a las cosas que no aportan nada a su crecimiento personal o profesional.

«Ya tenía un tiempo de pensar que no me gusta perder el tiempo, ahora menos. No me gusta perder el tiempo, no me gusta tampoco darles espacio a cosas que no me gustan en mi vida y decir no me gustan y no quiero, y también se vale, pongo más límites que nunca con lo que me pasó, o sea, como que, si antes lo ponía, ahora más», concluyó.

En junio de 2022, Marta Guzmán dio a conocer que, afortunadamente, ya estaba libre de cáncer.

«Siempre voy a estar agradecida con la oportunidad que me dio la vida de combatir el cáncer de mama a tiempo. Después de meses de quimioterapia y un mes de radiaciones, hoy termino el tratamiento para empezar otro a manera de prevención y vuelvo a nacer ¡GRACIAS!», comentó.

Con Información de Comunicado