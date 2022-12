En este sentido, recordó cuando un profesor le pegó con un libro y a su compañero con un zapato.

“Un maestro de inglés si me equivoco una -palabra- me pega una, si me equivoco dos -palabras- dos veces pega. Me daba una cachetada con un libro por el pelo largo, tenía que haber cortado, no lo cortaba. A mi amigo le dio una cachetada con un zapato, por salir a las seis y no a las 11. Por eso me salí”, aseguró.

Finalmente, la tiktoker comentó que las agresiones eran tan normales que, incluso, su mamá apoyaba a la maestra.

“Mi mamá apoyaba a la maestra. Para mi era día por día. Estaba muy acostumbrada. Siempre me pegó -profesores-“, concluyó.

Fuente Agencia