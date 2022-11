Entre risas, Thalía habría contestado de una forma muy grosera expresando que es una persona patética y dramática por lanzar el tema, con el que tanto ha dado de qué hablar durante las últimas semanas.

“La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástimas con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”, fueron las palabras que utilizó para dar su opinión según usuarios de internet.