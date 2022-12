“Hoy en la mañana utilicé la aplicación de Rappi para que recogieran un paquete, lo recogieron y después cancelaron el pedido. ¡Lo cual quiere decir que me lo robaron! Llevo 2 horas aproximadamente tratando de que me respondan y alguien me explique dónde está mi paquete y nadie me contesta ni me da una solución. Conclusión me robaron. Y no se hacen responsables”, arrobó Marimar a la aplicación.

La hija de Gonzalo Vega además compartió otros testimonios de personas que al igual que ella han sido víctimas de robo dentro de la aplicación que según refieren no ha atendido las quejas, por lo que la actriz espera que con su denuncia en redes sociales consiga solución a este y otros incidentes de este tipo.