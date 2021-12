México.-La exmiss Universo Alicia Machado habló sobre su relación con el cantante José Manuel Figueroa, de la cual habría sido agredida.

La exintegrante de MasterChef Celebrity relató su experiencia con una pareja, que aunque no brindó nombre, varios lo han relacionado con el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian durante el programa “La casa de los famosos”. El material fue compartido por Farina Chaparro, expareja del cantante.

“Hasta que me levantó la mano y me pegó y me dio un bofetón. La única vez que un hombre me ha levantado la mano y creo que no le quedaron ganas de volverlo a hacer”, expresó la exreina de belleza.

En la conversación, Machado refirió que incluso en el incidente se habría roto una guitarra. Hace unos años, la modelo expresó en una entrevista que su relación con Figueroa habría sido muy violenta.

“De esos tropiezos que dices ‘¿Qué me estaba tomando en ese entonces?’ Sí [abusó de mi], en una ocasión. Sí, bastante violento, No, sólo una vez lo hizo y no le quedaron más ganas, créeme”, expresó la venezolana.

Expareja de José Manuel Figueroa manda mensaje de apoyo a Alicia Machado

Ante estos comentarios, la expareja del cantante, Farina Chaparro, usó sus redes sociales para expresar su apoyo a Alicia Machado.

Después de las declaraciones de la exreina de belleza, la expareja de Figueroa manifestó que en su relación también existieron guitarras rotas. Y es que la joven también emprendió una denuncia contra el artista, ya que habría sufrido agresiones por parte del intérprete.

“Gracias, Alicia Machado por ese comentario en vivo. Aún sin nombres. Esa guitarra rota aún está en el closet. Supongo que la versión no fue la misma que me contaron cuando todo era miel. Hasta que en mi presencia hubo también tantas guitarras rotas”, manifestó Chaparro.

