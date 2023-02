Redes.-Martha Debayle fue nuevamente tendencia en redes sociales luego de que una influencer trans recordara la vez que acudió al programa de radio de la famosa y fue discriminada.

Se trata de Miss Mickey quien contó su experiencia al acudir a una entrevista al programa de radio de Martha Debayle, en el que fue invitada para hablar de temas de la comunidad LGBTI+.

La influencer explicó que la actitud de la comunicadora fue rara, pues mientras estaban fuera del aire ésta la ignoraba e incluso destacó que se la pasaba fumando dentro de la cabina sin importarle que estuviera con un invitado.

“Estaba muy emocionada por conocer a Martha Debayle. Entré a la entrevista, me ignoró completamente cuando entré y no fue hasta el programa que fue ‘Hello Mickey’ y yo de que ‘por qué me ignoró’, no sé está en su rollo pero hasta ahí todo bien”, explicó Miss Mickey.

“Ella entre corte y corte se comportaba muy distinto con nosotros que estábamos al lado de ella. Fue muy extraño el ambiente, era un estudio chiquito y no la juzgo, pero era raro que nos ignorara y que aparte estuviera fumando y además hablando de un dolor de cabeza, sin importarle si teníamos asma o no”, detalló la influencer.

Finalmente, Miss Mickey añadió que al terminar la entrevista, ella y su acompañante fueron escoltados a la salida, sin embargo, aseguró que al pedir ir al baño, la persona de seguridad le intentó impedir el paso al baño de mujeres.

“Tranquilamente nos escoltaron a la salida, y en eso yo pedí ir al baño y que me acompaña un seguridad y me toca la puerta del baño de mujeres para decirme que no podría estar en el baño de mujeres, eso estuvo muy raro”, comentó la influencer.

“Salió la asistente porque me incomodé, me puse eufórica y se disculpó la asistente, pero estuvo muy raro en ambiente”, finalizó Miss Mickey.

