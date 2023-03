México.-Poncho de Nigris, quien fue vinculado varias veces sentimentalmente con Irma Serrano, quien falleció el pasado primero de marzo, reveló que no pudo despedirse de ella.

Fue a través de un video compartido en su canal de YouTube donde Alfonso de Nigris comentó que no pudo despedirse de la actriz ya que ciertas personas no le dejaban hablar con ella cada que le marcaba por teléfono.

Aseguró que, como un presentimiento, sentía la necesidad de despedirse porque muy en el fondo sabía que esta noticia estaba cada vez más cerca.

“Me hubiera gustado ya maduro, ya un señor, ya un padre de familia. Me hubiera gustado verla, pero no me la pasaban, la busqué. La última vez fue hace 8 meses. Yo ya me quería despedir de ella porque sabía que en cualquier momento me podían dar esta noticia”, dijo Poncho.

De Nigris señaló que se quedó con las ganas de poder presentarle a sus hijos y agradecerle todo lo que hizo por él ya que ella fue una pieza clave para el ascenso en su carrera.

“Yo quería hablar con ella y decirle ‘cómo estás, qué padres tiempos, quiero presentarte a mis hijos y que los conozcas’. Yo le agradezco tanto cariño porque fue una maestra para mí en este medio del entretenimiento. Me enseñó mucho de la polémica que es parte importante de este medio”, recordó.

Finalmente, aseguró que todos los rumores que apuntaban a una posible relación con Irma Serrano son totalmente falsos y que lo podían investigar.

“Las propiedades muchas se las quitaran. Lo digo porque me pueden investigar lo que quieran y nunca va a aparecer una foto con ella besándome o teniendo contacto físico, nunca le robé un pu*o peso”, finalizó.

Con Información de Comunicado