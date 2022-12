Redes.-Yeri Mua confirmó que la relación con Brian Villegas llegó a su fin, luego de que confesara que le fue infiel a la influencer.

La ex pareja de la creadora de contenido se hizo presente durante una transmisión en vivo que realizó Yeri a través de sus redes sociales.

La famosa decidió contestarle a su ex novio y leyó el comentario que le dejó.

“Lo voy a bloquear para empezar, pero me puso: ‘Qué mala onda que ocupes este medio para desahogarte porque a pesar de que yo me mantengo al margen y he mantenido los códigos’”, mencionó Yeri.

Además, Brian comentó que le dolían los ataques que estaba recibiendo por parte del público y los cuales, según él, fueron orquestados por la influencer.

“Ayer te quedaste con el chico que me decías que era “gay” y nadie te juzga a ti, es lo último que diré, pero me duele que hagas que la gente me ataque”, puntualizó Villegas.

Cabe señalar que el influencer no dudó en aceptar que le fue infiel a Yeri.

“No voy a decir ‘Ay, no lo hice’, porque lo hice y ya lo que está hecho, está hecho. No puedo resolver nada, lamentablemente perdí mucho por una estupidez, por pasarme de borracho”, mencionó.

Al respecto, la influencer señaló que no estaba dispuesta a darle otra oportunidad a Brian, pues habían acordado que era la última ocasión que tenían para hacer que la relación funcionara.

“Se acabó. Esta última oportunidad que nos dimos, yo dije: ‘Si vuelve a haber una falla, ya se acabó’. Ustedes no saben esta parte y no voy a ser hipócrita, sí, yo también lo engañé, pero ustedes no se enteraron”, concluyó Yeri.

Como era de esperarse, los internautas se hicieron presentes en redes sociales.

“Resulta que ahora Brian es el ofendido”, escribió un usuario.

