Y detalló: “Llegó un punto… Yo ahorita peso 69 kilos, siempre he tenido mis caderas, y en esa relación yo pesaba 41 kilos, me chupé. Llegó una amiga y me dijo ‘¿Te estás metiendo drogas?’ y no, nunca me ha dado por eso”.

Galilea vio disminuida su autoestima, pero fue difícil para ella terminar con esa relación porque amaba al hombre, de quien no reveló su identidad.

“Pero era la angustia, la inseguridad, me pisaron, me destrozó la autoestima por completo y me sentía espantosa, y no sabía cómo salirme de esa relación. Me daba mucho miedo salirme de esa relación porque estaba enamorada”, contó la presentadora que recientemente fue honrada con una figura de cera en su honor.

La experimentada conductora contó una anécdota del maltrato que recibió por parte de su entonces novio, una situación que la puso en peligro.

“Vivíamos juntos y de repente un día me acuerdo que se quedó en la sala con sus cuates, de repente me despierto y no escucho nada, me bajo y se habían ido al antro, me dejaron la puerta abierta valiéndole madres si alguien se metía y yo estaba dormida ahí”.

Sin embargo, maltratos como ese provocaron que Galilea decidiera ponerle punto final a la relación. “Ese tipo de detallitos que sabes que te tienes que salir, pero hay algo que te detiene. Hoy en día agradezco a Dios haberme salido y quitado esa venda de los ojos. Fue muy feo”, recordó.

La conductora es una cara familiar para el público, pues lleva 15 años al aire como parte del cuadro principal de presentadores de Hoy, programa del que no ha pensado retirarse. En octubre de 2022, Galilea compartió qué es lo que más la motiva para seguir formando parte del matutino de Televisa.