“Me he tatuado el nombre de toda la gente que ha sido importante en mi vida, me los he tatuado”, confesó.

Detallando un poco más la información, expresó que incluso cuenta con un tatuaje en honor a Lupillo Rivera.

“Yo me los hago más chiquitos y más secretos”, dijo.

Aunque aseguró que todavía tiene esta marca, señaló que el lugar en el que lo tiene no lo puede mencionar por lo que todavía es un misterio.

Con información de Em