México.-Allisson Lozz, reconocida por su trabajo en telenovelas como “Misión S.O.S”, “Al diablo con los guapos”, “Las tontas no van al cielo”, entre otras, señaló que sufrió una recaída de depresión a su llegada a México.

“Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña… desde mis 11 años aprox y el retirarme de mi trabajo a los 16 años me ayudó, ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales. Mis síntomas eran, entre muchos, no poder ver a nadie, me faltara el aire, mil pensamientos desorganizados, solo querer dormir para no pensar, migraña y mucho dolor de cuerpo”, mencionó la ex actriz de Televisa.