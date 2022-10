“No sé porque es algo muy particular, pero me gusta mucho hacer canciones solo, me siento más cómodo, creo que hay más posibilidades de hacer un hit.

“Porque cuando tú piensas en Guaynaa, piensas en el antro, porque yo hago reggaetón del viejo y el reggaetón que se hace ahora no es viejo y para hacer algo así, tengo que sacar a un artista nuevo de su zona de confort o buscar a alguien de la vieja escuela, pero un reggaetonero de los viejos no siempre es lo que están buscando las disqueras”, agregó.

Este jueves 27 de octubre Guaynaa se presentará por primera vez en solitario en el Showcenter Complex en Monterrey, donde cantará sus más grandes hits.

“A mí siempre me acogen muy bien en Monterrey, a veces, aunque no tenga nada que hacer vengo, me siento muy acogido, ya es algo familiar, muy personal.

“Cuando vengo visito amigos, vengo a ver juegos de fútbol, porque me gusta estar acá y ahora con mi primer show solo en Showcenter es muy emocionante y vamos a ver qué pasa”, dijo.

Con Información de Comunicado