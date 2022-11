México.-Desde los tres años, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, conoció una cultura que le cambió la vida, el hip hop. Fue este género el que lo llevó a llenar arenas y ahora, uno de sus temas titulado «Soy», forma parte del soundtrack del próximo filme de Marvel Studios «Black Panther: Wakanda forever».

«Estoy contento de representar a toda mi raza, agradecido con Camilo Lara, quien fue el que me invitó, y con muchas ganas de seguir en estos proyectos. Creo que no es la única vez que me verán en esto del cine, también me gusta hacerla de actor», dice el rapero entrevista. Desde pequeño, Santa Fe Klan bailaba break dance y acudía a unas canchas donde se reunía con otras personas de su barrio, quienes le enseñaron la forma de realizar freestyle y escribir barras (dos líneas que riman). Su nombre lo adoptó del grupo o clika con el que se reunía en su barrio del mismo nombre, ubicado en medio de las montañas guanajuatenses.