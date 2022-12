México.- Arturo Islas, ambientalista y conductor mexicano, dio a conocer a través de sus historias de Instagram el accidente que sufrió en una gasolinería debido a un descuido mientras inflaba un balón.

En las publicaciones, Islas mostró cómo le había quedado el rostro tras el accidente y además reveló el estado en el que se encuentra su ojo y su visión.

El conductor de la primera temporada de Survivor México explicó que compró algunos juguetes para regalarlos a niños en situación vulnerable, pero hizo una parada en una gasolinería para aprovechar en inflar unos balones.

Sin embargo, debido a que se distrajo al contestar una llamada telefónica no se percató que el balón ya tenía suficiente aire y le explotó en la cara.

“Resulta que estábamos en la gas inflando los balones para los niños y me entró una llamada al teléfono, no me di cuenta de que estaba inflándose mucho el balón y me explotó en la cara”, dijo en una de sus historias.

El también conferencista mencionó que ya había acudido con un especialista a revisión ya que veía borros tras el accidente. Arturo Islas explicó que el oculista le dijo que se le rayó la córnea y que, afortunadamente, el impacto fue por fuera.

El ambientalista confesó que el accidente lo asustó mucho pero aún así continuará con su misión de entregar los juguetes.

“Veo borroso del ojo, ya ayer fui al oculista, se me rayó la córnea, me impactó con la retina y éste es el impacto por afuera, pero me alcanzó a pegar en el ojo. Ya le pedí al doctor que me mande (las imágenes) de cómo se ve la córnea rayada porque me pusieron una luz especial, para compartírselos. Estoy bien hoy vamos a ir a repartir los regalos, pero sí estuvo medio gacho porque me asusté mucho”, comentó Arturo Islas.

​Afortunadamente para Arturo Islas, la afectación será temporal, aunque el problema pudo causar un daño mayor, no pasará mucho tiempo para que el daño en su ojo desaparezca y recupere su visión al 100 por ciento.

“Seguiré viendo borroso por los siguientes días, espero mejore rápido. Voy a ver volar a los halcones y necesito verlos bien cuando estén en el cielo”, finalizó el conductor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Islas Allende (@arturoislasallende)

