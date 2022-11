México.-Luego de que el pasado 20 de noviembre una mousse no tan bien preparada casi deja a Karla Sofía Gascón fuera de la competencia en MasterChef Celebrity, dijo que podría deberse a que alguien «la está trabajando» para que nada le salga bien en el popular concurso.

«Me han pasado varias cosas: primero se cortó la crema, luego se me olvidó hacer el chocolate a baño de María, lo puse a coser y se me quemó»

Aunque los jueces le reconocieron a la actriz el ser la única en haber incorporado el chile a la mousse, también le dijeron que le faltó dulzura, aunado a que sirvió un crocante insípido. A lo que la actriz española respondió confesando sus sospechas de ser víctima de vudú y magia negra.

“Se me ha complicado todo en este mundo porque te digo que me están haciendo vudú, pero no van a conseguir que caiga”

También dijo que ese mismo día, el pasado 20 de noviembre, pensó que sería su último día en el show: “Hoy era el día, va a ganar el vudú, va a ganar la magia negra, van a ganar las velas mal puestas o mis fotos quemadas, algo me están haciendo”. Afortunadamente no fue así

Algo que llamó la atención de los espectadores fue la actitud de su esposo, «El juez de Hierro», Aturo Gavito, quien a salvo en el balcón junto a Marcelo, impidió que éste le advirtiera a Karla Sofía Gascón sobre un error en el proceso de preparación del mousse.

“No, no, no ya nadie puede decir nada, se pone muy mal, se estresa mucho y luego te va a echar la culpa de que porque le dijiste se fue, así que calladitos muchachos”, dijo Gavito al detener a Marcelo.

