México.- El polémico influencer Fofo Márquez se encuentra en Qatar para disfrutar la justa mundialista, pero al parecer en su visita al país árabe no todo ha resultado como él quisiera, pues recientemente dio a conocer que había sido víctima de un fraude.

A través de sus historias publicadas en Instagram, el ‘Niño millonario’, contó que se gastó más de 15 mil dólares en unos supuestos boletos que compró a un revendedor mexicano para el pasado encuentro futbolístico entre México vs Argentina.

ADVERTISEMENT

Revendedor estafa a Fofo Márquez

Según lo mencionado por el influencer, un revendedor de boletos había quedado de venderle unas entradas “Hospitality” para el partido del Tri en el Mundial de Qatar. Fofo confiado pagó, sin embargo, la persona que se los entregaría en la entrada del estadio nunca llegó.

“Ahijados normalmente me roban más en el primer mundo… en México nunca me han robado. Me estafaron con unos boletos como de cinco mil dólares por boleto, más o menos medio millón de pesos- en realidad 300 mil pesos”, dijo el influencer en sus historias.

Fofo aseguró que recibió un mensaje con las supuestas entradas que resultaron ser un fraude, pues los códigos no le permitieron entrar.

“Nos denegaron la entrada, yo no sabía que existían las estafas en Qatar y dos normalmente lo hacía mi secretaría, pero bueno de los errores se aprende. Casi medio kilo de pesos me chingó. Me confié de que era un país primermundista. Yo qué iba a saber que un mexicano me iba a hacer sus mamadas así”, mencionó.

Finalmente, el influencer recomendó a todos los mexicanos que están en el mundial que tengan mucho cuidado con los robos.

Cabe mencionar que los boletos ‘Hospitality’ del Mundial son aquellos que brindan beneficios adicionales a los aficionados, tal como la venta de bebidas alcohólicas dentro del estadio así como lugares especiales de donde se ven mejor los partidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fofo Marquez (@mr.fofomqz)

Con información de Quinto Poder