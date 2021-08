México.-La actriz Laisha Wilkins es una usuaria muy activa en Twitter, pues aprovecha cada oportunidad para criticar temas de la agenda pública, y a consecuencia de uno de sus recientes tweets causó gran polémica luego de amenazar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Laisha escribió un tuit en su cuenta oficial donde menciona que espera encontrarse un día con el funcionario federal en la calle, todo con el fin de escupirle en la cara.

Me encantaría encontrame a @HLGatell en la calle para escupirle a la cara‼️ — 👑Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) August 6, 2021

Tras este comentario, la también conductora generó gran polémica, por lo que comenzó a ser tundida en redes sociales por los cibernautas, provocando que esta controversia se hiciera viral y se convirtiera en tendencia.

La publicación de la también conductora provocó distintas reacciones entre los usuarios de Twitter pues hubo quienes la apoyaron y otros tantos que la criticaron.

Hoy me tocó atenderlo en mi trabajo, hace como 3 semanas también.

La neta me encantaría decirle que es un negligente, pero siempre viene con su hijo y como que mi trabajo no es el lugar más adecuado.

Después de la polémica generada entre los internautas, Wilkins lanzó otro tuit en el que ofrece disculpas por estar en contra de “este genocidio e infanticidio”.