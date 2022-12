Coronado recuerda que después del evento regresó al hospital y le pidieron que firmara el permiso para que le realizaran una tomografía, pero debido al fuerte dolor que tenía en la espalda tenían que sedarlo para mantenerlo quieto, fue durante dicho procedimiento que sufrió un paro cardiorespiratorio por el que tuvieron que colocarle respiración asistida, afortunadamente, una hora y media después reaccionó.

«A la hora y media llega el doctor y nos dice que está respirando, entramos a verlo y me dice ‘quiero vivir, me voy a volver a hacer el tratamiento’, ‘ok, perfecto, venga’. Pero a partir de ese momento ya no volvió a ser el mismo. Ahí algo pasó, porque yo ese día perdí a mi esposo, yo no lo perdí cuando me divorcié, no lo perdí cuando se murió, era otra persona, en sus intereses, en cómo hablaba, era otra persona, con sus hijos, conmigo, empezó a haber muchos cambios», señaló la escritora.

Los hijos de Fernando del Solar fueron los primeros en saber sobre su divorcio.

Según Ingrid, pese a que notaba un cambio en Fernando del Solar, ella tomó la decisión de salvar su matrimonio, pues reconoce que él fue el amor de su vida.

Sin embargo, tras vivir una dura situación que involucraba a su hijo mayor, Emiliano, y a darse cuenta que la relación con su suegra era insostenible le pidió apoyo a Del Solar para que protegiera a su familia.

«Le pedí que hiciera algo, que no podía seguir permitiendo que me trataran así. Primero tomé distancia, y decidí ya no ir a las comidas familiares, pero cada que regresaba era en modo pantera. Hasta que le dije, tienes qué ver esta situación porque nos están lastimando y tú no haces nada. Me dijo: ‘me voy a ir unos días para pensar esta situacion'».

¿Cómo fue el momento en el que Fernando del Solar le pidió el divorcio a Ingrid Coronado?

Debido a compromisos de trabajo, Ingrid tuvo que viajar, por lo que con Fernando acordaron verse el día del cumpleaños de ella para conocer la decisión de él. Ingrid únicamente pedía que pusieran límites en el trato hacia ella.

«Cuando regreso, abro el refrigerador y encuentro mi pastel favorito, le preguntó a la chica que me ayuda ‘¿y este pastel?’ y me dice ‘se lo trajo el señor’, entonces yo dije ‘nos eligió, venga, voy a tener un gran cumpleaños'».

Sin embargo, las cosas fueron muy distintas: «Entonces llegó con mis hijos, que se los había llevado a Cuernavaca, y cuando llegó, tenía los ojos color fuego y le digo ‘¿qué pasó?’ y me dice: ‘quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer y ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’, agarró sus cosas y se fue'».

Ingrid afirma que lo más doloroso para ella, además de saber que se divorciaría, fue el hecho de que Fernando no le hubiera permitido estar con sus hijos cuando les dijo que se iría de su casa.

«Subí a ver a mis hijos, porque mi corazón lo hizo pinole. Yo creía que me iba a morir, creí que me estaba muriendo, sí sentía el corazón roto. Subí a ver a mis hijos, porque lo que más me dolía es que no me dejara estar ahí cuando se los dijo para protegerlos. Mis hijos estaban en shock no habían asimilado la noticia».

Y añade: «Maneje a casa de unos amigos y les dije ‘es que me voy a morir’. Yo sentía que no podía respirar, yo les decía ‘me voy a morir, siento que no respiro’. Lloraba y sentía que me explotaban los órganos por dentro».

Debido a que ambos acordaron no decir que estaban en proceso de divorcio, los medios no supieron hasta varios meses después que se encontraban en proceso de divorcio, sin embargo, durante ese tiempo, fueron varias las ocasiones, que de acuerdo a lo narrado por Ingrid Coronado, ella pensó que Fernando del Solar volvería con ella, sin embargo, las cosas no fueron así.

