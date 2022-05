«Me enamoré al instante» Britney Spears se enamora de niña en su viaje por México tras de perder a su bebé

Publicidad

México.-Britney Spears enterneció a sus fans de todo el mundo al revelar el encuentro que tuvo con una niña durante su más reciente viaje por México, esto tras anunciar la pérdida de su bebé. La niña y la cantante de pop tuvieron una conexión que dejaron ver en un video publicado en sus redes sociales.

La intérprete de ‘Toxic’ indicó que hace algunas semanas viajó a las playas de territorio Azteca, pero fue hasta este jueves que pudo hacer un clip recopilando los mejores momentos de esta aventura. «Este es un mal video que armé de México… estuvo buenísimo!!!», colocó en la descripción la cantante.

La cantante, que hace algunos meses se liberó de la tutela de su padre James Parnell Spears, centró su publicación sobre un encuentro que tuvo con una pequeña, la cual dijo la miró desde muy lejos, por lo que ella acudió hacia la niña e inmediatamente extendió los brazos para que la cargara.

«¡La mayoría de los bebés tan pequeños son extremadamente cautelosos y si alguien nuevo los sostiene, se alejan de tu cara! Fue tan raro… ¡me miró desde lejos y tuve que acercarme! Me quedé allí y luego ella extendió los brazos», relató en la descripción del video en el que se puede ver como la pequeña está muy cómoda siendo cargada por Britney.

«¡La sostuve por un rato y luego fue directo a mi cara! Ella no tenía miedo !!! Me quitó las gafas y me miró a los ojos… la besé y me enamoré al instante!!! Yo estaba como “mierda !!! Su mamá está aquí… va a ser jodidamente raro si sigo cargando a este bebé” así que se la devolví a su mamá… entonces ella lo hizo… ¡¡¡extendió los brazos de nuevo!!!», contó la ‘princesa del pop’, quien quedó muy sorprendida con la niña desconocida.

«Esta bebé que nunca me había visto un día en su vida me quería… su mamá luego se fue… fue un momento que nunca olvidaré!!!», concluyó la intérprete de ‘Crazy’ y ‘Baby One More Time’ la descripción del video en donde también mostró otros momentos, como sus actividades en la playa y su caminata en topless, la cual generó mucha polémica en redes sociales.

