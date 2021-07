México.- La exreina de belleza Ximena Navarrete , quien se había mantenido alejada del espectáculo durante los últimos meses, reapareció en el programa Hoy de Televisa y se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de su primer bebé.

Aunque actualmente la exMiss Universo se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, pues goza de un embarazo que en los próximos meses la convertirá en madre, en 2018 perdió a su bebé inesperadamente a los casi 4 meses de gestación.

Navarrete, quien además de ser modelo también se ha desempeñado como actriz y conductora en la televisora de San Ángel, abrió su corazón en entrevista para el matutino y contó el proceso al que se sometió para vivir su segundo embarazo.

«No sabíamos por dónde ir, no sabíamos por qué no estaba pegando, y mi reserva ovárica estaba super, super disminuida. Este es el primer in vitro que me hice, entonces tuvimos éxito en el primer in vitro gracias a Dios. Es bien difícil de vivir porque hay mucha incertidumbre, es una situación que lleva de la mano mucho dolor, es el cansancio, es el medicamento, es el intentar un tratamiento, intentar otro, entonces por eso he decidido que sí lo tengo que hablar (…) No tengo un embarazo de alto riesgo ni nada por el estilo», contó.

Posteriormente, Ximena relató la amarga experiencia que vivió con la pérdida de su bebé.

Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando; era niño, lo perdí a las 15 semanas, ese bebé a mí me hicieron una biopsia cuando todavía el bebé estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era trisomía, una malformación genética, que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar», dijo sumamente dolida.

Por último, la modlo de 33 años confesó que una parte muy importante de su recuperación emocional y física para volver a embarazarse fue ir a terapia.

«Le di importancia a las emociones y yo tengo mucho tiempo llevando una terapia, también por la pérdida, o sea como que todo va muy pegado. Hay que tener una terapia emocional, que te ayude a hacer ciertos ejercicios y cosas que trabajen en tu persona para que puedas ir superando como cada etapa», concluyó.

La ganadora de Miss Universo 2010, originaria de Guadalajara, empezó a trabajar en Televisa como conductora desde el 2012 y en 2013 protagonizó la telenovela La Tempestad junto al cubano William Levy.

Además de ser la segunda Miss Universo mexicana, es la imagen de varias marcas nacionales e internacionales. Navarrete también es el rostro del diseñador mexicano Benito Santos, siendo portada y principal modelo de sus colecciones de novias.

Con Información de Agencia