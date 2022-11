“Si saben como se llama me dicen porque la voy a reportar por abusiva, me dijo loca y me empezó a jalonear y le dije ‘a mi no me estés tocando’ y me apuntaba con el dedo y le dije ‘no me apuntes’ yo bien enojada”, dijo para después añadir que la amenazaron con hablarle a la Guardia Nacional o no dejarla subir al avión, cosa que no pasó, pues Daisy Anahy pudo abordar.

Hasta el momento la madre de Gerardo y Geraldine, hijos que tuvo con el cantante no ha dado a conocer mas detalles sobre la disputa, solamente un video en el que se aprecia que ya está en su casa de Tijuana disfrutando de sus seres queridos.

Con información de Heraldo de México