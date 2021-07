México.- Pablo Montero sigue en pleitos con su exesposa Carolina Van Wielink. A cuatro años de su divorcio, el cantante interpuso tres demandas en su contra.

Las acciones de Pablo Montero no se habrían limitado al plano legal, según se puede ver en unos videos difundidos por el programa ‘Ventaneando’.

En ellos se mostraría a un molesto Pablo Montero irrumpiendo en la casa de Carolina Van Wielink y discutiendo con ella, sin importarle que sus hijas estuvieran presentes.

¿Por qué Pablo Montero interpuso tres demandas contra su exesposa?

Según reveló el abogado de Pablo Montero, con las tres demandas contra la madre de sus hijas Carolina y Daniela, el cantante busca:

Reducir la pensión alimenticia que le da a Carolina Van Wielink

Pelear por la custodia de sus hijas

Exigirle la devolución de un dinero que le dio tras su separación, el cual usó Carolina para comprar el departamento donde vive con sus hijas

¿Por qué Pablo Montero demandó a su ex? El abogado explicó que debido a la pandemia, el cantante no tiene tantos ingresos como antes y ya no puede pagarle una elevada pensión.

También, explicó que tras su divorcio, Pablo Montero le dio dinero a Carolina para comprar un departamento e incluso aportó para amueblarlo.

Ahora, Pablo Montero desea recuperar esa inversión, que habría hecho de buena voluntad. Además, el cantante exige que Carolina le permita convivir con sus hijas.

Pablo Montero habría irrumpido en la casa de Carolina Van Wielink

Pablo Montero se encontraría tan desesperado por ver a sus hijas y recuperar el dinero exigido, que no lo habría importado romper la ley para conseguirlo.

Así lo mostrarían los videos presentados en ‘Ventaneando’, donde se escucha a Carolina Van Wielink reclamarle por haberse metido a su casa sin invitación.

“Es mi casa por favor, es propiedad privada, por favor vete de mi casa, a mi me estás amenazando como golpear a mi novio, ¿te puedes salir?”

CAROLINA VAN WIELINK, EXESPOSA DE PABLO MONTERO

En la grabación también se escucha a Pablo Montero exigir la devolución de algunos muebles, subrayando que él los compró para que sólo sus hijas los usen.

“¿Me puedo llevar mi comedor?… porque esa silla es para que se siente Carito”

PABLO MONTERO

Esto habría ocurrido ante la presencia de la nueva pareja de Carolina Van Wielink y de sus hijas, quienes llegan a involucrarse en la discusión y les piden dejar de pelear.

Ante ello, Carolina le explica a una de sus hijas que los reclamos de su papá se deben a la presencia de su novio. Pablo Montero responde:

“Que se siente donde él quiera, pero ese no es su lugar, es el lugar de…”

PABLO MONTERO

En otro video, que se habría grabado el pasado 3 de julio, se mira a Pablo Montero en la casa de sus hijas, exigiendo poder llevarselas por ser el día que le corresponde estar con ellas.

Entre lágrimas, las niñas le dicen a Pablo Montero que quieren quedarse con su mamá porque es su cumpleaños. Aun así, la discusión entre los exesposos continúa.

