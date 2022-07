México.-En un video que circula en redes sociales, Belinda habló sobre lo que dejó de lado cuando estuvo con Nodal, quien ya hasta le había entregado el anillo de compromiso.

“Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer en este caso yo me desvié un poco”, dijo.

Belinda también tocó el tema de la boda con Christian Nodal, la cual hizo que se distrajera de otras cosas de su vida que también eran importantes.

“Me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas… Cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres, no sé darle prioridad a ciertas cosa que no, que lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca”, afirmó.

Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda aseguró que “el camino ahí está” y nunca es tarde para retomarlo, pues ahora lo más importante para ella es su carrera. Recientemente, la actriz regresó a la actuación con la serie Bienvenidos al Edén que se transmite por Netflix y en donde es una de las protagonistas.

Por su parte, Christian Nodal se ha enfocado en dar una serie de conciertos por centro y sudamérica, de hecho en una de sus últimas apariciones se puso a llorar, algo que no le agradó al público, aquí el video.

A cinco meses de su separación, Belinda al parecer no ha indiciado ninguna otra relación, no así Chrstian Nodal, quien pese a que no lo ha confirmado, se ha dejado ver besando a la rapera argentina Cazzu.

Belinda revela que sí tenía la ilusión de casarse con Nodal pic.twitter.com/qwNjIFcyXt — Lo + viral (@VideosVirales69) July 13, 2022

Con Información de Agencia