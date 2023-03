México.-El famoso cantante de música regional mexicana, Julión Álvarez, siempre ha sido reconocido por su gran carisma y buen humor, sus interacciones con sus fanáticos y público en general siempre es amena y esto quedó captado una vez más en redes sociales.

El intérprete de Las Mulas de Moreno se está volviendo tendencia en internet, pues está circulando un video del momento en que toma un autobús del aeropuerto, donde se le aprecia conviviendo y riendo con todos los que van en la unidad.

Como si esto fuera poco, el cantante se animó a interpretar “Terrenal”, uno de sus más grandes éxitos en el transporte como se lo pidieron, esto pese a que, según aseguró, estaba ‘chiveado’.

“Es que me da vergüenza oiga, me chivearon, si me chiveo todavía”, dijo Álvarez entre risas justo antes de ponerse a cantar.

Al final del videoclip, todos los que acompañaban en el camión al famoso cantante, lo celebraron entre gritos y aplausos. Además, le hicieron una porra para mostrarle su agradecimiento.

Este video enterneció a miles de usuarios en internet, quienes en cientos de comentarios le aplaudieron la sencillez que caracteriza al cantante, asegurando que es uno de los mejores intérpretes que tiene México.

“Te amo, Julión Álvarez… Ay tan humano, tan sencillo, tan precioso, tan guapo, tan hermosa sonrisa, tan encantador… Si x eso su éxito su sencillez… nadie me va venir a decir que Julión Álvarez no es el mejor… se ve bien crudote , pero hasta eso nada de alzado… El es una persona humilde, del pueblo, es una persona común y corriente, es buena persona el tipo… Digan lo q digan es bien humilde y cae te bien… Es un maldito crack… Te amo Julión Álvarez por ti le hecho ganas a la escuela… Si, se ve de campo, humilde.

Cosas que mantienen humilde a #JulionAlvarez ….

Cantar en el camióncito del Aeropuerto pic.twitter.com/ZzdFCUzKOm — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) March 3, 2023

