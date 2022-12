México.-Nuevamente el actor Andrés García se encuentran en el ojo del huracán, y es que esta vez arremetió en contra de su ex pareja y madre de Leonardo García y Andrés Jr., Sandra Vale, a quien acusó de darle drogas a sus hijos.

Ante tal situación y como era de esperarse, el actor Leonardo García, defendió a su madre y lo tachó de ser una persona “narcisista”.

ADVERTISEMENT

Fue a través de una publicación en Instagram donde el actor acusó a su padre de ser “poco caballeroso” y recordó el día en que lo llamó “mal hijo” y retó a Palazuelos a enfrentarse a balazos.

“¡Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer! Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino, de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre”, se lee en la primera parte del mensaje.

Además, recalcó que ya no hablará más sobre su padre y lo que diga sobre él.

“Yo siento que esta última declaración es inaudito! ¡Y yo ya no quiero hablar más este tema, yo no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso hablando así de una dama! ¡Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista cómo mi padre!”

Cabe señalar que la pelea entre padre e hijo inició cuando Leonardo señaló a Margarita Portillo de alejarlo a él y a sus hermanos de Andrés con el fin de quedarse con toda la herencia.

A lo que Andrés aseguró que ya había sacado a su hijo del testamento y hasta dijo que él ya no era parte de su familia.

Con Información de Comunicado