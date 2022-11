«Se debería de preocupar también, digo ya sé que es un narcisista, psicópata que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, haber por qué no habla de todas esas cosas. A mí me vale lo que diga, es un c… y él lo sabe», dice Frida Sofía.

