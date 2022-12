“Me consta que Fer es quién decide irse, luego la atacaron a ella por ‘cómo abandonaste a un enfermo’ pero él fue el que decidió irse porque no podía lidiar con eso”, comentó la conductora.

Además, aseguró que Fernando prefirió hacer caso a los consejos de sus padres que a lo que Ingrid le aconsejaba para tratar el cáncer que le habían detectado.

“(Fernando del Solar) prefirió los consejos de sus papás a los consejos que le daba Ingrid, porque Ingrid quería la medicina tradicional más cosas de otro tipo, alternativas. Los papás no querían y él estaba muy mal tenía la puerta cerrada, porque eso yo me acuerdo perfecto: los niños sentados afuera queriendo ver a su papá y él dijo ‘yo no puedo con las dos cosas’, que también se vale, pero el que lo decidió fue Fer”; finalizó Ana María Alvarado.

Con Información de Comunicado