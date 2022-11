Ferka puntualizó la violencia emocional que vivió la hizo sentir menos en muchas ocasiones. Además, la actriz confesó que intentó que su relación funcionara, pues deseaba tener una familia con él.

“Fue tipo de violencia emocional. -Muchas veces- nos quedamos bien calladas, porque nos creemos bien fregonas. Me pasó con este carácter. Levanto la mano y digo no se dejen. A ella no le va a pasar. Quería que mi hijo tuviera un papá… no importa cuando te des cuenta, yo no quiero más difamaciones. Siempre lo he tratado con respeto. Tengo un hijo. Me dolió que no se me diera respeto. De que se desparecía tres días y no me diera mi lugar, eso no quería”, concluyó.