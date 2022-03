México.- Ante esto, no sólo internautas, sino medios de comunicación o famosos emitieron todo tipo de juicios contra la actriz.

Tras ello, Pedro Sola fue una de las personas que emitió mensajes negativos hacia la intérprete.

Esto se dio en una transmisión reciente del programa Ventaneando, donde los conductores platicaban respecto al comentario que hizo Belinda para detener los ataques en su contra y citó a la feminista Simone de Beouvoir.

Fue ahí que Pedro Sola sentenció: “Belinda es un dolor de cabeza.

“Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden; me arrepiento de haber dicho lo que dije”, expresó.

Pedro Sola ahondó en que también lamentaba que los seres queridos de Belinda tuvieran que enfrentarse a los duros momentos que vivía la actriz, ya que destacó que no debía ser nada grato para ellos.

“Me pongo en los zapatos de los papás de @belindapop y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios.

No obstante, los usuarios de redes sociales no se tomaron muy bien las disculpas del conductor y retomaron otro fragmento de Ventaneando donde Pedro Sola llamó a Belinda “muy convenenciera” por salir con Nodal quien es “millonario.

“Pedro Sola ‘defiende’ a Belinda de tanta agresividad en los medios.

Asimismo, desde su cuenta personal, Daniel Bisogno no se quedó atrás y decidió dar su opinión respecto a lo que colocó Pedro Sola.

