Hasta pena me da estar hablando de esto… ¡qué oso! Me da mucha pensar, o sea, siento que no es ni siquiera tema

Pese a la pena que sintió, Andrea Legarreta aprovechó la ocasión para aclarar que las cosas no ocurrieron como todos piensan, pues en realidad la invitación era para asistir a una pequeña reunión con amigos, por lo que considera que de cierta manera no reflejó que el Sol tuviera intenciones amorosas con ella.

“Él iba a tener una cena, seguramente ni lo ha de recordar, en su casa, no era algo conmigo específicamente, lo que pasa es que a veces se mueven las cosas. Iba a tener una cena, iba a invitar a unos amigos y entonces yo recibí su invitación, pero la verdad es que no fui pero no porque fuera a pasar algo ni nada, o sea, fue una situación que… ¡ay qué pena! me da pena hablar de ese tema, siento que ya pa’ qué”, concluyó entre risas.