México.-Ya se cumplieron tres meses de que la relación entre la influencer Maya Nazor y Santa Fe Klan acabó, causando furor en las redes sociales por lo queridos que son ambos. Y aunque ambos siguen en contacto porque tienen un hijo, cada uno ha seguido con su vida.

Sin embargo, Maya decidió cambiar de look y darse más tiempo para ella. Su imagen mejoró y sus fans son los más agradecidos, pues luce despampanante.

Maya y Ángel Jair Quezada Jasso terminaron su relación en diciembre pasado. Según expresó la influencer en redes sociales, su noviazgo con el cantante no fue por ser interesada.

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada.

«Yo no dejé a Ángel ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maya Nazor (@nazormaya)



Quiero que sepan que no soy una interesada. Todo mundo lo va a seguir diciendo porque yo sé que la gente es así… yo nunca me fijo en una persona por su físico ni por el dinero ni por lo que hace y no hace, ya se los he dicho antes, ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise.

¿Qué se hizo?

Maya se cambió el tono del cabello. Aquel color naranja lo cambió por el rubio y se le ve espectacular.

Aunque la influencer sigue luciendo el cabello largo, su nuevo tono le va muy bien con su piel blanca, incluso resalta su rostro en las fotografías.

Incluso, Maya sabe lo que tiene, y en sus redes ha reflejado la seguridad que siempre ha tenido en sí misma.

«Más buena, más dura, más level…??», compartió la joven en una publicación, en la que viste un vestido de manga larga, pero a mitad de pierna.

Así, Maya Nazor parece haberse recuperado de la separación con Santa Fe Klan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maya Nazor (@nazormaya)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maya Nazor (@nazormaya)

Con Información de Comunicado