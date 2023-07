México.-Martha Higareda trató de recordarle a Ryan Gosling cuando la “salvó” y la reacción de él lo dijo todo.

Las anécdotas de Martha Higareda se volvieron virales porque casi nadie creía que fueran reales.

Hace algún tiempo, Martha Higareda -de 39 años de edad- contó una peculiar historia que involucraba a Ryan Gosling.

Martha Higareda nunca mintió; crean hilo para demostrar que todo lo que dijo sí es posible

Ella asegura que lo conoció en un restaurante porque la salvó de caer.

“Se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me voy a resbalar, y cuando me estoy resbalando me cacha Ryan Gosling”

MARTHA HIGAREDA

Durante la alfombra roja de Barbie -la nueva película de Ryan Gosling- le preguntaron si sabía quién era Martha Higareda y confundido dijo que no.

Martha Higareda trató de comprobar que su historia con Ryan Gosling es real

Cuando Ryan Gosling contó que desconocía quién era Martha Higareda, todos comenzaron a tachar a la actriz de mentirosa.

Sin embargo, antes de que un reportero preguntara a Ryan Gosling -de 42 años de edad- si sabía sobre la existencia de Martha Higareda, ella lo entrevistó.

Martha Higareda tuvo un breve encuentro con Ryan Gosling y Margot Robbie durante la promoción de Barbie.

La actriz de ‘Amarte duele’ no quería quedar como mentirosa y le trató de recordar a Ryan Gosling cuando evitó que se resbalara en un restaurante de Los Ángeles.

“Hace muchos años hubo una situación que sucedió en un restaurante. Estaba cenando con una amiga y me levanté, y mi suéter se atoró en una de las sillas (…) y un tipo me agarra muy rápido, y me doy vuelta y eras tú”

RYAN GOSLING

Ryan Gosling ni se acordaba de Martha Higareda y menos de que la “salvó”

Después de que Martha Higareda le “recordara” a Ryan Gosling su accidentado encuentro, el actor la miró confundido.

Ryan Gosling mostraba un rostro amable, pero era evidente que no sabía o no se acordaba de la historia que contó Martha Higareda.

La actriz le agradeció el gesto de salvarla de una caída y Ryan Gosling sólo le contestó: “Un placer”

El actor le preguntó a Martha Higareda en qué restaurante había ocurrido eso y Martha Higareda muy segura de ella, contestó: “La Poubelle”.

Tanto Margot Robbie como Ryan Gosling afirmaron conocer este restaurante, por lo que cabe una posibilidad de que la anécdota de Martha Higareda sí haya ocurrido, sólo que ya se le olvidó al actor.

“Justo el lugar exacto, momento preciso”, dijo Ryan Gosling, mientras Margot Robbie lo llamó “héroe”.

A pesar de que Martha Higareda insistía en que Ryan Gosling la salvó en un restaurante, él no tenía idea de lo que le hablaba.