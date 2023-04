Estados Unidos.-Mark Ruffalo, quien interpreta al Dr. Bruce Banner y a ‘Hulk’ en las películas de Marvel, sorprendió y deleitó a una boda de una pareja de mujeres galesas en el Central Park de Nueva York, reportó el medio británico Mirror.

ADVERTISEMENT

Klaire Hodgson y Lynz Tanner, de Gwynedd, en el noroeste de Gales, decidieron casarse de manera espontánea y discreta en Nueva York y transmitieron en directo la ceremonia a sus amigos y familiares cuando el actor se unió a su enlace.

“Fue bastante gracioso porque el día que estábamos poniendo en marcha la conexión de video en Central Park, Mark Ruffalo debió de ver lo que estaba pasando porque se desvió hacia nosotros”, declaró Klaire a NorthWalesLive.

View this post on Instagram

“Todo el mundo estaba hablando por teléfono y, de repente, un tipo empezó a acercarse lentamente. Se paró y nos dijo ‘Hola’ y nosotros le dijimos ‘Ok, ¿todo bien?’”, continuó Hodgson, quien no había reconocido a la estrella.

Ambas creyeron que se trataba de un fotógrafo, pues portaba “una cámara muy bonita”. Al final, Ruffalo posó con ambas y les deseó lo mejor en su día especial.

ADVERTISEMENT

Ambas coincidieron que el momento añadió un toque “dulce” a su espontánea boda, y que estaban encantadas de que se quedara para hacerse fotos con la comitiva nupcial.

Con Información de Comunicado