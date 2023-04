Estados Unidos.- Mario Bros. La película ya es el filme más taquillero del año, esto debido a que en su tercer semana de estreno, alcanzó casi los mil millones de dólares a nivel mundial, informó la agencia de noticias AP.

ADVERTISEMENT

De acuerdo a otros medios de comunicación especializados, la cinta habría alcanzado específicamente 800 millones de dólares, lo cual la convertiría en una de las películas más rentables de toda la historia, y también la producción más taquillera del 2023 al superar a la cuarta película de “John Wick”.

De acuerdo a la agencia de noticias AP, cuando Mario Bos. La película supere los mil millones de dólares, se convertirá en la cuarta película que, después de la pandemia de covid-19, alcance esa cantidad de dinero, lo cual también han logrado las películas “Spider-Man: No Way Home”, “Top Gun Maverick” y “Avatar: The Way of Water”.

Uno de los atractivos de Mario Bros. La Película que ha causado revuelo desde que se estrenó en cines el pasado 5 de abril fue el temido «Bowser» y la parte de la cinta animada donde baja la guardia y entona una canción de amor hacia la «Princesa Peach».

Esta canción que fue interpretada por el famoso actor Jack Black, ha sido de gran agrado para todos los seguidores de esta película de Illumination Studios, sin embargo, este tema llamado «Peaches» podría trascender más y estar nominada al Oscar como «Mejor canción original», según reveló el medio especializado Variety.

ADVERTISEMENT

Después de que se estrenó Mario Bros. La Película, esta peculiar escena donde Bowser se encuentra cantando al ritmo del piano y que dicha canción es dedicada a la «Princesa Peach» tuvo lo necesario para viralizarse en redes sociales.

Uno de los requisitos que pide la Academia de los Oscar para que una canción llegue a estar nominada es que dicho tema debe ser compuesto especialmente para la película, además, que esta sea una parte importante de la cinta, o bien, de los créditos de la misma.