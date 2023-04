México.-El 9 de abril, es un día que quedará marcado en la memoria de muchos, debido a que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, perdió la vida a los 28 años de edad, sin duda, una lamentable noticia que sacudió al mundo de espectáculo.

En un inicio, varios medios de comunicación, a través de redes sociales, reportaron el deceso del cantante, sin embargo, fue hasta un día más tarde, que Maribel Guardia confirmó la muerte de su único hijo, “Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto”, escribió en un comunicado oficial.

Por otro lado, el día martes, se llevó a cabo el funeral donde solo se permitió el acceso a amigos y familiares, y tan solo un par de horas más tarde, Maribel Guardia reapareció ante la prensa y expresó lo siguiente, “Era el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, Dios me lo dio y Dios me lo quitó. No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar este dolor tan grande que no se lo deseo a nadie”, dijo entre lágrimas.

Actualmente, Maribel Guardia se encuentra trabajando en la puesta en escena ‘Lagunilla mi barrio’, la cual tendrá funciones en un par de días en otros estados de la República Mexicana, por lo que se comenzó a especular si cancelaría su participación tras el deceso de su hijo, sin embargo, mediante un comunicado oficial se dijo todo lo contrario, “A través de este comunicado se le informa a los medios de comunicación y público general que la señora Maribel Guardia ha confirmado su participación en la obra de teatro ‘Lagunilla mi barrio’, en las funciones programadas para el 19 de abril en Mexicali, y 20 de abril en Tijuana”.