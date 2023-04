México.-Maribel Guardia ha sido tendencia los últimos días debido a la conmoción que generó la repentina muerte de su único hijo, Julián Figueroa. Ante los sucesos, muchos se han preguntado si la cantante retomará su trabajo tras el luto pues participa en la obra de teatro ‘Lagunilla mi barrio’, incluso se rumoró de una posible actriz sustituta para el personaje de ‘Doña Lancha’, interpretado por Maribel Guardia, sonando el nombre de Ninel Conde para entrar al quite.

Un comunicado de prensa aclara qué pasarÁ con las fechas que se tienen contempladas próximamente para la obra de teatro. Esto es lo que sabemos.

Tras los rumores de que Ninel Conde podría sustituir a Maribel Guardia, fue la propia intérprete del ‘Bombón asesino’ quien desmintió el rumor a través de un enlace realizado con el programa ‘De Primera Mano’, en él explicó que ella se encuentra viviendo en Miami por lo que no podría venir a México a cumplir con ese compromiso de trabajo.

“A mí Alex (Gou, el productor) no me ha contactado ni nada, además como ustedes saben yo estoy en Miami, viviendo acá y tengo algunos proyectos, mi show, mis presentaciones y creo que no se podrían dar los tiempos. No sé de dónde lo sacaron, pero es falso”, explicó la cantante.

Asimismo, una empresa de medios publicó un comunicado en el que confirmó la participación de Maribel Guardia en dos funciones que tendrá la obra de teatro en el norte del país. El comunicado explica que las fechas programadas para el próximo 19 y 20 de abril contarán con la participación de Guardia.

“A través de este comunicado se le informa a los medios de comunicación y público general que la señora Maribel Guardia ha confirmado su participación en la obra de teatro Lagunilla mi barrio, en las funciones programadas para el 19 de abril en Mexicali, y 20 de abril en Tijuana”, se lee en una publicación difundida por la empresa InfoMedios.

“Agradeciendo de antemano todas las muestras de apoyo que se le ha brindado por la terrible situación por la que está pasando”, concluye el texto.