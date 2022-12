México.-Mariana Seoane reapareció en sus redes sociales aproximadamente una semana después de su cirugía para compartir información sobre su estado de salud. Y es que a finales de noviembre prendió las alarmas al publicar una fotografía desde la camilla de un hospital con un collarín. En ese momento la cantante no compartió su estado de salud y solo pidió oraciones, pero ahora que ya está recuperada abrió su corazón con sus fans.

La intérprete de éxitos como Me equivoqué y La múcura realizó un live en Instagram donde, mientras una manicurista arreglaba sus uñas, contó que en marzo de 2022 su equipo médico le detectó un tumor del lado izquierdo de la tiroides que ponía en riesgo sus cuerdas vocales. Según explicó, medía aproximadamente 3.3 centímetros, similar al tamaño de una pelota de golf.

“Ya me operaron, ya está aquí mi cicatriz […] yo sé que estas cosas las ha vivido muchísima gente. Yo creo que también tiene otro tipo de mensaje, me considero una persona espiritual y considero que esto tiene que ver con el chacra de la garganta por cositas que me guardé, que no dije; fueron muchas cosas personales, se junto todo y a la vez hubo una limpieza alrededor de mí de amistades”, dijo.

La cantante dejó entrever que la operación habría sido todo un éxito, pues puede hablar y pronto volverá a cantar en los escenarios.

Asimismo, Mariana Seoane extendió un agradecimiento al equipo médico que la atendió por cuidarla en todo momento a sus familiares que estuvieron al pendiente de su situación. Aunque no quiso profundizar en el proceso que atravesó hasta someterse a la intervención quirúrgica, se mostró feliz porque su recuperación va viento en popa y pronto podrá retomar su carrera como cantante.

