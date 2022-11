México.- Manelyk González sufrió una severa caída recientemente durante uno de los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy. Así, tras ser diagnosticada con una contusión cerebral, esguince cervical y tendonitis, ahora se vio envuelta en dimes y diretes con Niurka Marcos.

Esto sucedió a través de redes sociales, donde La Mujer escándalo colocó un clip para reaccionar al accidente de la ex Acapulco Shore.

“Ese video es para todas esas personas ignorantes que tristemente existen en nuestra vida, técnicamente todas las chicas que han bailado en el programa de Hoy han tenido que hacer cargadas muy dificiles e incluse, Mane acaba de caerse del hombro de su compañero porque pierden el eje, el equilibrio y no la bailarina, sino el bailarín”, comenzó a decir.

En este sentido, la cubana eximió de culpas a Manelyk y aseguró que el error en el movimiento recayó en su pareja de baile.

Ante esto, Mane no se quedó callada y desde sus propias redes se mostró consternada por las declaraciones de Niurka.

“Oigan, ¿vieron el video que subió Niurka? no entendí por qué hizo ese comentario, cada quién puede decir lo que se le de su gana, pero… ¿por?”, mencionó.

Asimismo, la influencer recordó que anteriormente la vedette no se había referido a su persona de la mejor manera, por lo que no comprendía las intenciones de su mensaje.

“Primero dijo que no me conocía, luego que sólo era una vieja que cogía en televisión y ahora sale defendiéndome diciendo que no fue mi culpa, digo, perfecto. Vergu*sima, yo no tengo nada en contra de ella, al contrario, me parece muy divertida y auténtica, pero de repente no sé, no tiene mucho sentido lo que decimos con lo que hacemos”, añadió Mane.

Posteriormente, Niurka reapareció para contestarle a la ex finalista de La Casa de los Famosos y explicarle qué estaba sucediendo.

“Manelyk, mira, le voy a dar sentido a lo que tú no se lo encuentras, cuando dije que no te conocía, no te conocía, después alguien dijo que te hiciste famosa en Acapulco Shore, y que en ese show todo mundo coge mucho”, destacó y agregó:

Ya después te ubiqué en Hoy haciendo más de lo que hacías en Acapulco Shore: bailando y te vi más bailando (…) por cierto, me gustó. Así soy, cuando no te conozco digo que no te conozco, cuando te conozco digo que te conozco. Entonces, ¿ya encontraste el sentido, mamacita? es fácil.

La ex ‘Acapulco Shore’ perdió durante semanas su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@manelyk_oficial)

Esta controversia se viralizó en TikTok y los usuarios no tardaron en dar su opinión al respecto.

“Niurka esta hablando de la tecnica y de todas las chicas que an echo cargadas en el show la puso de ejemplo y refirio a que el eje lo maneja el hombre”. “Buena la Niurka con peras y manzanas tuvo que explicarle”. “Yo no escuché que la defendiera”. “Para mí tuvo todo el sentido del mundo que hablara de eso porque su hija también está participando”, son algunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

