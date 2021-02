México.- Ana Martin está muy contenta porque mañana recibirá la vacuna contra el Covid-19, a través de sus redes sociales, la actriz de 74 años compartió con sus seguidores su sentir luego de que el viernes recibió la notificación.

Martin está preparada para esperar su turno, así que se irá a formar desde muy temprano; pidió a la gente que tenga paciencia, y que se sigan cuidando.

«Gotitas YUPIIIII hace 3 semanas me inscribí para mi vacuna, viernes recibí mi confirmación me vacunó mañana estoy feliz como sabemos hay que tener paciencia y vean cómo se van a ir dando las cosas, mañana me iré desde temprano a hacer cola a ver cuando me vacunan. Cuídense mucho pronto les llegará el turno a todos primero Dios los amo profundamente», se lee en su mensaje que acompañó con una fotografía en la que aparece con careta y cubrebocas.

Hace unos días, Ana Martin posteó una serie de fotografías de su participación en la telenovela «La mexicana y el güero», de Nicandro Díaz, y relató sentirse muy contenta con volver a los foros, donde aseguró, notó muchas medidas de seguridad para que los actores y todos los trabajadores de la producción, no se contagiaran de coronavirus.

