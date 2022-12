«Había una vez una mamá pez que enfermó, desde al día siguiente que su mamá dio a luz a una hermosa pececita solo sintió dolor físico, día y noche y no entendía por qué, cuidaba de ella como podía, sola en casa por las mañanas, hasta que llegaba papá pez y sus hermanos pececitos, y le daban de comer y le ayudaban a mamá a cuidar de ella, pero mamá no estaba bien siempre lloraba de dolor, creían que tenía depresión pezparto, porque ya no era ella, no sonreía, no tenía energía para salir a nadar y siempre estaba encerrada a obscuras en su habitación.

«Papá pez la llevó a infinidad de doctores, pero nadie sabía que tenía, la internaban y nada ella seguía llorando de dolor, un día gracias a Dios se encontró con un Dr pez, ella ya se estaba quedando ciega, y el dr pez la ayudó, la metió a una pecerita, empezó a curarla ella volvió a la vida, ya no sentía esos dolores tan fuertes, y volvió a sonreír, pero en esa pecera, ahí iban y la visitaban sus amigos, familia, sus hijos peces mayores hermanitos de la pececita Liah, pero Doris la mamá pez aún se sentía triste porque le faltaba su pececita bebé», dice una parte del texto.