Maluma suele compartir momentos al lado de su perro Buda, un exótico dóberman. Sin embargo, en un reciente mensaje, el cantante pidió a sus seguidores tener mucho cuidado con sus mascotas, pues la suya le mordió la cara.

Buda es un perro de pelaje entre negro y rojizo y, desde que llegó a la vida del artista, ha sido su fiel compañero, pues en su cuenta de Instagram se observa cómo lo acompaña también a sus viajes. No obstante, ahora Maluma mostró en sus historias la marca que le quedó en el rostro.

¿Qué pasó con el perro de Maluma?

En un vídeo, explicó lo qué ocurrió.

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto no de agresividad, pero bueno, ya saben, para que aprendan. Los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, no lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, explicó.

Algunos seguidores de Maluma expresaron su preocupación mientras que otros lo felicitaron por no arremeter contra el can.

