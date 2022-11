Qatar.-Maluma ha sido noticia en las últimas horas, pero no por el lanzamiento de la canción oficial del Mundial Qatar 2022, en la que participa, sino por haber abandonado una entrevista con la cadena israelí Kan luego de que se le preguntara su opinión frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos que se presentaron durante las obras para el certamen más grande del fútbol.

El incómodo momento se registró cuando el periodista Moav Vardi, que dirigía la entrevista, le preguntó al pretty boy qué opina de que artistas como Dua Lipa y su compatriota, Shakira, se hayan negado a participar en los eventos del mundial ante las denuncias de violaciones de derechos humanos.

“Tú sabes que te debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta copa del mundo debido al mal récord catarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?”, le preguntó Vardi a Maluma,

A esto el cantante de 4 babys contestó:

“Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y la vida hermosa, jugando fútbol también”, dijo.

Ante esta respuesta, Vardi le contrapreguntó a Maluma si entendía por qué las personas pueden tener problemas con su respuesta y si la presencia de la estrella colombiana estaba ayudando al régimen de Qatar a encubrir la situación.

La pregunta molestó al paisa, que mirando a su equipo, que estaba fuera de cámaras, dijo: “¿Tengo que responder a esa pregunta?”, a lo que le contestaron que no, por lo que se puso de pie y abandonó la entrevista.

A continuación se puede ver el video completo:

Maluma walks out of interview after being questioned about his decision to perform at the World Cup despite Qatar’s human rights violations. pic.twitter.com/h9OlX7wutN

— Pop Base (@PopBase) November 18, 2022