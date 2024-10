Estados Unidos.-La cantante colombiana Shakira ha aplazado hasta mayo de 2025 el tramo estadounidense de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, debido a que la alta demanda de entradas a sus recitales requiere ahora estadios en vez de coliseos (arenas).

Según anunció este viernes la propia intérprete en su página web y en sus redes sociales, la producción de los conciertos y la demanda de entradas ha crecido de tal manera y «superado las expectativas más optimistas» que se está convirtiendo en la gira «más importante» de su carrera.

«La gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo de 2025», reveló la colombiana, quien agradeció la comprensión por los cambios y agregó que el lunes próximo dará a conocer las nuevas fechas.

Shakira anunció en abril de este año que su ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ iba a empezar el próximo 2 de noviembre en Palm Desert, en California, tras lo cual se embarcaría en una serie de conciertos por Norteamérica.

No obstante, y tras el anuncio de hoy, el comienzo de la gira será el 11 de febrero en Río de Janeiro, desde donde la cantante emprenderá una gira por Latinoamérica que recorrerá Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, y las mexicanas Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, esta última con un total de cinco fechas.

En Colombia, la demanda de entradas ha sido tal que la cantante se ha visto obligada a sumar nuevas fechas, incluida en su Barranquilla natal, donde ofrecerá un segundo concierto, según anunció el jueves.

La cantante emprende esta gira mundial tras publicar en marzo de este año su duodécimo disco de estudio, ‘Las mujeres ya no lloran’, que en sus primeras 24 horas de ser lanzado se convirtió en el álbum más reproducido de este año.

