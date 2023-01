Estados Unidos.-Madonna está recurriendo una vez más a la iconografía religiosa en su última sesión de fotos para las portadas europeas de Vanity Fair en Italia, Francia y España, y ahora habla sobre sus propios sentimientos sobre la religión.

Fotografiada por Luigi & Iango para la edición de Iconos, la publicación dice que la sesión muestra a la Reina del Pop «expresando los valores que ha defendido a lo largo de su trayectoria artística e iconográfica, donde la defensa de la diversidad es el núcleo».

Si bien se la ve en la portada como la Virgen María, las fotos del interior de la edición muestran a Madonna en una versión femenina de La última cena, otra de ella como Frida Kahlo y otras rodeadas de toreros.

De la foto de La última cena ( arriba ), Madonna dijo que la idea fue de todos los fotógrafos, pero que «pensó que era una toma interesante».

«Como saben, en la Última Cena, Jesús es un hombre y está rodeado de discípulos masculinos. Así que pensé que sería interesante que volteáramos las mesas (por así decirlo) y Jesús sería energía femenina y yo estaría rodeado de discípulas. ,» Ella explicó. «Me gustó la idea de que estábamos jugando con esa contradicción, que en realidad no es una contradicción».

Abordó su propia historia complicada con la Iglesia Católica, que a menudo la ha calificado de blasfema por usar imágenes religiosas en su trabajo, al tiempo que habló sobre la foto de portada.

«Comencemos con las fotos, solo con una corona en la cabeza y sosteniendo todas las túnicas y balanceándome en esta plataforma, sentí que me estaban atacando, solo en esta sesión de fotos. Esa fue la metáfora de la pregunta que me estás haciendo». ella dijo de la foto. «Literalmente es difícil llevar una corona pesada en la cabeza».

«Entonces, ¿cómo me sentí? La primera vez que me sentí realmente atacada fue cuando hice la conferencia de prensa en Roma mientras filmaba ‘Truth or Dare'», recordó entonces. «Me criaron como católico y al final del día. Pensé que si la Iglesia católica no percibía que mi trabajo como artista hacía algo bueno, entonces ese era su problema y una extensión de su estrechez de miras y su incapacidad para ver eso». cualquier cosa que una a la gente, que predique la libertad de expresión y la unidad es algo bueno. Refleja las enseñanzas de Jesús y el cristianismo en su esencia, así que sentí que era una hipocresía que me atacaran».

