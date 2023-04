México.- Madonna regresa a México con “The Celebration Tour”, gira con la que hará homenaje a las diferentes etapas de su carrera, desde sus comienzos en los 80 hasta las canciones más recientes que ha lanzado.

La Reina del Pop se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 25 de enero de 2024, por lo que sus fans ya están anticipando que la venta de boletos será bastante complicada.

Y es que el recinto tiene la capacidad para poco más de 17 mil espectadores, contrastando con los 65 mil del Foro Sol. Aunque siempre está la posibilidad de que se anuncie una segunda fecha.

Hasta ahora no se han confirmado fechas en Monterrey o Guadalajara.

A sus 64 años de edad, la estrella pop se prepara para celebrar cuatro décadas de trayectoria artística, por lo que todo el show será un repaso por sus eras más icónicas. De hecho, en el póster aparece una imagen con el clásico corset cónico de Jean Paul Gaultier.

MEXICO here we come……….🇲🇽♥️

Fans have a chance for tickets today and tomorrow , and Citibamex cardholders, have access to the pre-sale starting on Thursday!!

Tickets go on sale to the public Friday, April 21. #MadonnaCelebrationTour

— Madonna (@Madonna) April 17, 2023